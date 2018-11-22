Balıkesir'de 70 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ve Bandırma ilçelerinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek için hazırlık yapan 70 düzensiz göçmen yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Bandırma ilçesine bağlı Yeniyenice Mahallesi'nden geçen Bursa-Bandırma kara yolundaki metruk binaya operasyon düzenledi.

Operasyonda, Afganistan uyruklu 10'u çocuk 39 düzensiz göçmen ile İ.Z. ve H.M. adlı organizatörler yakalandı.



Ayvalık ilçesinde de Altınova Mahallesi Madra Çayı mevkisinde Yunan adalarına geçmek için hazırlık yapan Afganistan uyruklu 14'ü çocuk 31 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatör olduğu belirlenen A.M. gözaltına alındı.



Organizatörler ile göçmenlerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



