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Balıkesir’de 39 Afgan kaçak yakalandı

Bandırma'da bulunan metruk bir binada, 15'i erkek, 14'ü kadın ve 10'u çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu 39 kaçak yakalandı

22 Kasım 2018 Perşembe 17:01
Balıkesir’de 39 Afgan kaçak yakalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde metruk bir binada, Afganistan uyruklu 39 kaçak yakalandı. Organizatör olduğu öne sürülen aynı ülke vatandaşı 2 kişi de gözaltına alındı. 

Bandırma- Bursa karayolunun Yeniyenice Mahallesi mevkiinde devriye gezen jandarma ekipleri, şüphe üzerine dere kenarındaki metruk bir binayı kontrol etti. Binada 15'i erkek, 14'ü kadın ve 10'u çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu 39 kaçak yakalandı. Aynı ülke vatandaşı olan İ.Z. ve H.M. de organizatör olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. 

Kaçakların, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği belirtildi. Çanakkale üzerinden deniz yolu ile Yunanistan’a gitmek istedikleri değerlendirilen kaçakların yanlarında çok sayıda can yeleği bulundu. Kaçakların metruk binada ise 1 gece konakladıkları bildirildi.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 17:01
  1. Çanakkale
  2. Bursa
  3. Balıkesir
  4. Bandırma
  5. Kaçak göçmen operasyonu

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