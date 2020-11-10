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Aktüel Balıkesir'de 15 ev karantinaya alındı
Aktüel

Balıkesir'de 15 ev karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-10 14:29:40 -
Balıkesir'de 15 ev karantinaya alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 15 ev karantinaya alındı.

İlçeye bağlı kırsal Sofular Mahallesi'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında 15 evde karantina uygulanması kararlaştırıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Sofular Mahallemizde Kovid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişilerin bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla 15 hanenin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 9 Kasım Pazartesi günü saat 19.00'ten itibaren karantinaya alınması kararlaştırılmıştır." ifadesine yer verildi.

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