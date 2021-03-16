Balıkesir Üniversitesi sağlık personel alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?
Balıkesir Üniversitesi, bünyesinde bulunan hastaneye sağlık personel alımı yapacağını duyurdu. Hastane bünyesine yapılacak olan personel alımında, en az lise mezunu, KPSS şartsız ve KPSS sınavından 55 puan almış olmak şartı aranıyor. Peki, Balıkesir Üniversitesi sağlık personel alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?
Kamu kurum ve kuruşlarında veya özel sektörde sağlık personeli olarak çalışmak isteyenlere müjdeli haber Balıkesir Üniversitesi hastanesinden geldi. Balık Üniversitesi hastanesi bünyesinden çalıştırmak üzere en az lise mezunu 31 sağlık personeli alımı yapacağını duyurdu. İşte merak edilen haberin detayları…
Balıkesir Üniversitesi sağlık personel alımı ne zaman?
Balıkesir Üniversitesi hastanesi sağlık personel alımına başvurmak isteyen adaylar 15 Mart ve 30 Mart tarihleri arasında aşağıdaki evraklarla birlikte Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi Balıkesir adresine posta yolu ile yapılacak.
1- Fotoğraflı başvuru formu.
2-Nüfus cüzdanı fotokopisi.
3-Diploma fotokopisi {e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
4- 2020 yılı KPSS sonuç belgesi.
5- Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge/ katılım belgesi/ sertifika. & SGK prim günlerini gösterir belge.
Balıkesir Üniversitesi sağlık personel alım başvuru şartları nelerdir?