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Balıkesir Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019

Balıkesir Üniversitesi personel alımları ne zaman? Balıkesir Üniversitesi öğretim üyesi alımı 2019. Balıkesir Üniversitesi akademik personel alımı ne zaman? Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde akademik personel alımı ilanını yaptı. Üniversite alım duyurusunda 19 öğretim üyesinin alınacağını açıkladı. Peki Balıkesir Üniversitesi öğretim görevlisi personel alımları hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...

12 Haziran 2019 Çarşamba 10:50
Balıkesir Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019

Balıkesir Üniversitesi personel alımları ne zaman? Balıkesir Üniversitesi öğretim üyesi alımı 2019. Balıkesir Üniversitesi akademik personel alımı ne zaman? Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde akademik personel alımı ilanını yaptı. Üniversite alım duyurusunda 19 öğretim üyesinin alınacağını açıkladı. Peki Balıkesir Üniversitesi öğretim görevlisi personel alımları hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...

Balıkesir Üniversitesi öğretim üyesi alacak, başvurular nasıl yapılacak? Balıkesir Üniversitesi, yayınladığı ilan ile öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı. Profesör, doçent ve Dr öğretim üyesi alımı yapacak olan Balıkesir Üniversitesi, toplam 19 akademik personele istihdam sağlayacak. Peki, Balıkesir Üniversitesi öğretim üyesi başvuruları nasıl yapılacak? Başvurular ne zaman bitecek? İşte, Balıkesir Üniversitesi'nin öğretim üyesi ilanı ile ilgili merak edilenler.

Balıkesir Üniversitesi'nin akademik personel ilanı ile ilgili yapmış olduğu açıklamada," Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR:

1- 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak

2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

4- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

5- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulu’nun eşdeğerlilik tablosu kullanılacaktır.

SINAV TAKVİMİ:

İlan Yayım Tarihi : 12.06.2019

Başvuru Başlangıç Tarihi : 12.06.2019

Son Başvuru Tarihi : 26.06.2019

Ön Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi : 05.07.2019

Giriş Sınavı Tarihi : 09.07.2019

Nihai Değerlendirme Sonucu Açıklama : 12.07.2019

Sonuçların İlan edileceği İnternet Sitesi : personel.balıkesir.edu.tr

BAŞVURDA İSTENEN BELGELER:

1- Başvuru Formu

2- ALES Sonuç Belgesi (Sonuç Kontrol Kodlu)

3- Özgeçmiş

4- Mezuniyet Belgesi yada Diploma örneği (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

5- Lisans Transkripti

6- Lisansüstü eğitim gördüğüne ilişkin öğrenci belgesi (Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuran adaylar için)

7- Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar için)

8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

9- Fotoğraf (1 adet)

10- Çalışmışlığına Dair Belge + SGK yazısı yada resmi onaylı hizmet cetveli

11- Bilimsel Yayınlar (Varsa)

MUAFİYET:

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında

öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

AÇIKLAMALAR:

1- Adaylar son başvuru tarihi mesai bitimine kadar bu ilanın ilgili birimlerine şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabileceklerdir. Süresi içinde yapılamayan yada eksik belge ile yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvurabilecektir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

3- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapmak hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

Balıkesir Üniversitesi öğretim üyesi alım ilan detayları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 10:50
  1. İstanbul
  2. Balıkesir Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019
  3. Balıkesir Üniversitesi 19 Öğretim Görevlisi alıyor
  4. Balıkesir Üniversitesi öğretim üyesi başvuruları nasıl yapılacak?
  5. Balıkesir üniversitesi öğretim üyesi başvurular ne zaman bitecek?

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