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Aktüel Balıkesir merkezli FETÖ'nün askeri yapılanması operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
Aktüel

Balıkesir merkezli FETÖ'nün askeri yapılanması operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

Aralarında aktif görevdeki subayların da bulunduğu bazı şüphelilerin, darbe girişimi sırasında birliklerinde faaliyette bulundukları iddia edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-16 11:56:36 -
Balıkesir merkezli FETÖ'nün askeri yapılanması operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyonda, aralarında aktif görevdeki subayların da olduğu 14 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, bazı asker şüphelilerin 15-16 Temmuz 2016'da birliklerinde darbe girişimiyle ilgili faaliyette bulundukları tespit edildi.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Balıkesir, Ankara, Bayburt, Şırnak, Kilis, Sakarya, Hatay ve Aydın'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4'ü görevde, 3'ü meslekten ihraç ve biri emekli farklı rütbelerde 8 subay ile uzman çavuş ve astsubayların da aralarında olduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç subaylardan birinin, rütbesi ere düşürülen bir tuğgeneral olduğu öğrenildi.

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