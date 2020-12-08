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Aktüel Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 17 şüpheli yakalandı
Aktüel

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-08 11:31:03 -
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "öğretmen yapılanması"na yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla öğretmenlerin de aralarında yer aldığı 17 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Balıkesir, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Bursa, Hatay, İstanbul, İzmir, Konya, Sakarya, Şanlıurfa ve Malatya'da düzenlediği eş zamanlı operasyonla şüpheliler yakalandı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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