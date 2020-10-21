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Aktüel Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İBB'nin söktüğü dikey bahçelere talip oldu
Aktüel

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İBB'nin söktüğü dikey bahçelere talip oldu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz: "Eminim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız bu talebimize olumlu cevap verecektir, çünkü hiçbir şeyin israf olmasını o da istemeyecektir"

Yeniakit Publisher
2020-10-21 21:46:56 -
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İBB'nin söktüğü dikey bahçelere talip oldu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) yüksek maliyet iddiasıyla söküp yerine graffiti çalışması yapmaya başladığı dikey bahçelere talip olduklarını bildirdi.

Yılmaz, bir otelde gazetecilere yaptığı açıklamada, genel sekreterliğin 15 Ekim'de İstanbul Büyükşehir Belediyesine iyi niyetli bir yazı yazdığını söyledi.

Yazıda, duvar süsü olarak kullanılan dikey bahçelerin atıl kalmaması, kullanılması için değerlendirebileceklerini anlatan Yücel Yılmaz, "Gerçekten kullanmak istediğimiz çok duvarımız var. İyi niyetli bir talepte bulunduk, inşallah İstanbul Büyükşehir Belediyesinden de olumlu dönüş bekliyoruz." diye konuştu.

- "Bunların hepsi ülkemizin ortak değerleridir"

Balıkesir il sınırlarının geniş olduğunu, alt geçitler ile peyzaj ihtiyacının bulunduğu yerlerde dikey bahçeleri değerlendirmek istediklerini ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Eminim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız bu talebimize olumlu cevap verecektir, çünkü hiçbir şeyin israf olmasını o da istemeyecektir. Biz konuyu basından takip ettik, söküldüğünü de görünce bir an önce talep yazımızı yazalım ki bizden önce kimse davranmadan alalım. Bunların hepsi ülkemizin ortak değerleridir. Bir yerde kullanılmıyorsa, mutlaka kullanılacak bir yer vardır. Biz de sağlam bir şekilde belediyemizde kullanmayı talep ettik. Biz çok iyi niyetli bir yazıyla talep ettik fakat sosyal medyada gündeme taşınmış, inşallah olumlu cevap gelir. Biz gerçekten Balıkesirimize yakışacağını düşünüyoruz."

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