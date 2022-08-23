Balıkçının faturası garibana! İmamoğlu ‘fish’i çekti
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, işi gücü bırakıp balıkçıya gitti. Skandal ortaya çıkınca da faturayı iki işçisine kesti, çalışanları tazminatsız kovdu.
İstanbul karla boğuşurken Balıkçı Kahraman'da keyif yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, deşifre olunca neşteri eline aldı.
Fotoğrafları çeken kişiye ulaştı. Sonra da arkadaş çevresini araştırdı. Kavak'ta oturan İBB'de görevli Saim Tanır ile Osman Turan'ı tazminatsız işten attı.
Mağdur işçiler olayı Takvim'e anlattı: "Gerekçeleri yok. Ama asıl neden, fotoğrafı arkadaşımızın çekmesi..."
İŞTEN ÇIKARILANLAR
OSMAN TURAN
SAİM TANIR