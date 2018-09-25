Balıkçılardan öneri: 1,5 ay daha beklenmeli

Kumkapı Balık Hali'ndeki tezgahlarda balık bolluğu, özellikle palamut bereketi dikkati çekiyor. Balık fiyatlarının da mevsim normallerinde olduğunu vurgulayan esnaf, vatandaşlara bu dönemde bol bol balık tüketmelerini öneriyor.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan 40 yıllık balıkçı Kemal Sümbül, ''Palamut ilk zamanlar çok çıktı. Şu an biraz azalsa da yine de çok. Tam mevsimi çünkü. Vatandaş bol bol palamut tüketsin. Bir ay sonra arasalar da bulamazlar." dedi.



Sümbül, palamudu çinekop ve lüferin takip edeceğini belirterek, "Palamut bol çıkıyor ve şu an ucuz. Fiyatı boyuna göre tane başına 10 lira ile 15 lira arasında değişiyor. Bir palamutla, yani 10 lirayla 2 kişi rahat doyar. İstavritin kilosu 15 lira ve o da bol miktarda çıkıyor. Tezgahlarda daha sonra barbun ve mezgit yerini alacak. Her balığı mevsiminde tüketmek gerekiyor. Sadece balık değil, tutup domatesi kışın yersen tat alamazsın." diye konuştu.



Palamudun dondurulmuş olup olmadığının oldukça basit bir yöntemle ayırt edilebileceğini anlatan Sümbül, "Balığın taze olduğunu anlamak için gözünün canlı olup olmadığına, renginin parlaklığına bakılmalı. Solungaçları kıpkırmızı olan, rengi parlak olan tazedir. Dondurulmuş balığın gözü kızarır, rengi gider. Vatandaş iyi balık yemek istiyorsa ya balığı tanıyacak ya da balıkçıyı. Fiyatlar günlük değişiyor ama balıkçı değişmiyor." ifadelerinde bulundu.



"Hamsi mevsiminden önce tutulmamalı"



Tezgahlarda yer yer hamsi görüldüğünü belirten Sümbül, mevsimi olmayan balığın tutulmaması gerektiğini söyledi.



Balıkçı Sümbül, bu ayların hamsi mevsimi olmadığına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:



''Vatandaşın en azından hamsiyi 1,5 ay daha beklemesi gerekiyor. Neden diyecekseniz? Sular şu an çok sıcak. Hamsi soğuk suda yağlanır, soğuk suda lezzetli olur. Tonlarca tutuluyor, satılıyor. Çöpe dökülüyor. Bu her yerde aynı. Kışın ortasında hamsi bitiyor maalesef. Oysa şu an kota konulsa, tutulmasa, 1,5 ay beklense... Yumurtada şu an. Ben bunu birkaç sefer dile getirdim. Beni tehdit ettiler. 'Çok konuşuyorsun, senin dilini keseriz.' dediler. Onlar için söylüyorum. Kendi bindikleri dalı kesiyorlar. Sonra gidip Gürcistandan, oradan buradan hamsi getiriyorlar.



Balıkçılara tavsiyem, belediyenin balık hali var Beylikdüzü'nde. Orada hamsi satışı serbest. Balıkçı bunu almazsa, tutan adam da tutmaz. Yazıktır, günahtır. Her geçen gün balık azalıyor, nesli tükeniyor."



"Ülkemizin aslında balık cenneti olması gerekiyor"



Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'ye balık ithal edilmesine üzüldüğünü dile getiren Sümbül, "Ülkemizin aslında balık cenneti olması gerekiyor. Ama maalesef balık yok. Bakıyoruz balık lüks." dedi.



Japonya'da kişi başı yıllık balık tüketimi 25 kilogram iken Türkiye'de bu miktarın 5 kilogram olduğunu belirten Sümbül, ''Pahalılığından mı? Hayır. Hanımlara sesleniyorum. 'Ev kokuyor.' diyorlar. Koksun 1 saat, 2 saat. Evinize sağlık alın. Ben her gün balık yedim şimdiye kadar hiç doktora gitmedim.'' diye konuştu.



Balıkçı Erdoğan Gün de şu an en çok palamuda rağbet olduğunu, bu sene palamudun kendilerini idare ettiğini söyleyerek, "Mesela hamsinin mevsimi değil. Hamsinin mevsimi 10. aydan sonra başlar. Ağı atıyor hamsi geliyor. Ama boyları geçen yıllara göre çok çok küçük. Tutulmamalı. Nedenini bilmiyorum. Havalardan mı? Yoksa başka bir nedenden mi?'' ifadelerini kullandı.

