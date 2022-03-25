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Aktüel Balıkçı teknesine eşlik eden yunus sürüsü renkli görüntüler oluşturdu
Aktüel

Balıkçı teknesine eşlik eden yunus sürüsü renkli görüntüler oluşturdu

Sinop'ta denize açılan balıkçı teknesine eşlik eden yunuslar renkli görüntüler oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 21:41:00 - 2022-03-25 22:20:43

Sinop’ta avlanmak için denize açılan balıkçı teknesinin önünde seyreden yunus sürüsü adeta kılavuz kaptanlık yaptı.

Son zamanlarda yunus ölümleriyle dikkati çeken Sinop’tan nefes aldıracak görüntüler geldi. Sinop sahillerinde karaya vuranların aksine bu yunuslar denize açılan bir balıkçı teknesine eşlik etti.

Tekneye adeta kılavuz kaptanlık yaptılar

Avlanmak için denize açılan balıkçı teknesi sevimli dostlarıyla Gerze açıklarında karşılaştı. Limana dönüş esnasında balıkçı teknesinin önünde yüzen yunus sürüsü tekneye adeta kılavuz kaptanlık yaptı. Yunusların uzun süre limana dönen tekne ile beraber yüzdükleri anlar güzel görüntüler oluşturdu.

Balıkçılar da bu anları çektikleri görüntülerle kaydetti.

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