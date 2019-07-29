Balıkçı ağına takılmıştı! İmha edildi İzmir'de bir balıkçının ağına takılan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma İngiliz eğitim mayını Uzunada'da imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada "İzmir'de Karaburun ilçesi açıklarında balıkçı ağlarına takılan ve Sahipleraltı balıkçı barınağında karaya çıkarılarak emniyete alınan İkinci Dünya Savaşından kalma İngiliz Eğitim Mayını, SAS Görev Timi tarafından Uzunada imha bölgesinde imha edildi." ifadelerine yer verildi.

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