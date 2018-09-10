Balık yağı ‘mutluluk’ iksiri

Balık yağının pek çok faydası biliniyordu ama, doğrusu bu özelliği tam bir süpriz oldu. Yapılan araşatırmalar, Omega-3 yağının yetersizliği ile kandaki serotonin seviyesinin düşük olması arasında bağlantı olduğunu ortaya koydu. Omega-3 adeta balık yağı ile özdeş.

Yeni Zelanda, Kanada ve Almanya gibi Omega-3 yağının az tüketildiği ülkelerde depresyon oranı yüzde 5 iken Japonya ve Tayvan gibi yüksek düzeyde Omega-3’ün tüketildiği ülkelerde bu oran yüzde 1 civarında bulunmuş.

Amerika’da günde 100 miligram balık yağı alımının 4 ay sonra depresyonu azalttığı ortaya konmuş.

Balık yağının çocuk zekasının gelişimi ve göz sağlığı ile ilgili olarak da çok faydası var.

Hiperaktivite görülen çocuklarda, Omega-3’ün bu sorunun giderilmesinde önemli katkılar sağladığı tıp adamlarının dile getirdiği bir tespittir.

Omega-3’ün kansere karşı koruyucu ve önleyici nitelik taşıdığı da biliniyor. Amerika’daki Iowa Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr. C.Patrick Burns’ün yaptığı araştırmaya göre balık yağı ve balık yağı ürünleri tüketen kanser hastaları, daha az kilo kaybediyor ve kaslarını daha iyi koruyabiliyor. Omega-3 yağ asidi vücudun direncini artırıyor ve yağ yıkımını da yavaşlattıyor.

Balık yağının faydaları arasında romatizmal artritte görülen eklem şişliği ve ağrı gibi şikayetleri hafifletme etkisi de bulunmaktadır.

Günde 1-3 gr balık yağı tavsiye edilmektedir. Bazı durumlarda daha fazla da olabilir.

Kan sulandırıcı sentetik ilaç kullananlar doktora danışmadan balık yağı takviyelerini kullanmamalıdır. Keza ameliyat olacak kişiler ameliyattan önce balık yağı kullanımını kesmelidir.

HAMİLELER İHMAL ETMEMELİ

Balık yağı içen hamilelerin bebeklerinde el ve göz koordinasyonunun diğerlerine oranla daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Batı Avustralya Üniversitesi Pediatri ve Çocuk Sağlığı Bölümü tarafından yapılan ve 6 yıl süren bir araştırmada; doğumdan önceki 20 hafta boyunca katılımcıların bir kısmına her gün 4 gram balık yağı, diğer kısmına ise 4 gram zeytinyağı içirildi. Doğumdan sonra 72 bebek, 2-5 yaşına dek konuşma, davranış, pratik mantık ve el ve göz koordinasyonu açısından testlerden geçirildi.

Araştırmanın sonucunda balık yağı içen annelerin bebeklerinin anlama, kavrama ve kelime haznesi bakımından biraz daha üstün olduğu ortaya çıktı. Ancak en önemli fark balık yağı grubundaki bebeklerin çok yüksek puan alması ile el ve göz koordinasyonunda görüldü. Emzirme ve annelerin yaşları gibi faktörler hesaba katıldığında bile, balık yağı grubunun büyük farkla önde olduğu görüldü. Hamileler balığın gövdesinden üretilen ve A vitamini içermeyen balık yağı çeşidini kullanmalıdır.