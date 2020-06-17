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Aktüel

Balık tuttular, sosyal mesafe kuralına uydular

1 Haziran itibariyle başlayan “Yeni Normalleşme” sürecine ayak uydurmaya çalışan vatandaşlar, Galata Köprüsünde balık tutarken sosyal mesafe kuralına dikkat etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 07:18:33 -
Balık tuttular, sosyal mesafe kuralına uydular

1 Haziran itibariyle başlayan “Yeni Normalleşme” sürecine ayak uydurmaya çalışan vatandaşlar, Galata Köprüsünde balık tutarken sosyal mesafe kuralına dikkat etti. Sabah saatlerinde köprü üstüne gelen balıkçıların kurallara dikkat ettiği görüldü.


Tüm dünyayı ve Türkiye’yi kasıp kavuran Korona virüs (COVİD-19)’e karşı mücadele devam ediyor. 11 Mart’tan bu yana virüsle mücadele eden ülkemizde 1 Haziran’dan itibaren bazı durumlarda gevşetmeler başladı. Adı “Yeni Normalleşme” dönemi olan bu sürecin olmazsa olmazları el hijyeni, maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmek.


Galata Köprüsünde “Sosyal Mesafe” kuralı uygulanıyor


Son günlerde yapılan test sayılarına göre artış gösteren vaka sayısının olumsuzluk oluşturması sonrası yetkililer vatandaşlardan tedbirlere uymalarını istedi. Sabah saatlerinde Galata Köprüsü üstüne gelen balıkçıların sosyal mesafe kuralına dikkat ettikleri görüldü. Balık tutan vatandaşların maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına dikkat ettikleri görüldü.

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