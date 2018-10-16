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Balık ızgaraya nasıl yapışmaz?

Balığın mangala yapışmasını istemiyorsanız uygulamanız gereken yöntem çok basit. Sizde mangal ızgarasına, balığın altına ince limon dilimleri dizerek bu olumsuz durumdan kurtulabilirsiniz.

16 Ekim 2018 Salı 20:23
Balık ızgaraya nasıl yapışmaz?

Izgarada veya mangalda balık yaparken dağılmasını önlemek için, altına limon dilimleri dizin

Izgarada veya özellikle mangalda balık pişirirken yapışmasını ve dağılmasını önlemek istiyorsanız balığın altına ince limon dilimleri dizin. Böylece hem yapışmasının önüne geçmiş olursunuz hem de limonun tadıyla daha lezzetli balıklar elde edebilirsiniz.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 20:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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