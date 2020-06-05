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Aktüel

Balık için açıldığı denizde yüzen yaban domuzu ile karşılaştı

Bartın’da bir balıkçı, avlanmak için açıldığı denizde yüzen yaban domuzu ile karşılaştı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 16:07:40 -
Balık için açıldığı denizde yüzen yaban domuzu ile karşılaştı

Bartın’da bir balıkçı, avlanmak için açıldığı denizde yüzen yaban domuzu ile karşılaştı.


Bartın’ın Amasra ilçesine bağlı Çakraz sahilinde bir vatandaş, balık avı için teknesi ile deniz açıldı. Denizde bir süre giden vatandaş, denizde bir nesne gördü. Nesneye doğru hareket eden balıkçı, yüzden yaban domuzu ile karşılaştı. Bir süre telefonla görüntülenen yaban domuzu daha sonra kıyıya doğru hareket ederek gözlerden kayboldu.

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