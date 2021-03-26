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Yaşam Balık fiyatları ne kadar? Balığa zam mı geldi?
Yaşam

Balık fiyatları ne kadar? Balığa zam mı geldi?

Denizlerde av sezonu kapanmasına kısa bir süre kala balık fiyatları da değişti. Peki, Balık fiyatları ne kadar? Balığa zam mı geldi? Tezgahlardaki son durum haberimizde.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 22:56:00 -
Balık fiyatları ne kadar? Balığa zam mı geldi?

Yurdun büyük bir kesiminde etkili olan soğuk hava balık fiyatlarına olumsuz yansıdı. İstanbul’da çok sayıda balıkçı denize açılamazken, bu durum balık fiyatlarına yansıdı. Peki, Balık fiyatları ne kadar arttı?

Balık fiyatları ne kadar?

Av yasağının başlayacağı 15 Nisan'a sayılı günler kaldı. Avlanan balık miktarının giderek azalması ve olumsuz hava şartları balık fiyatlarını da olumsuz etkiledi. Pazarcıların, restoran işletmecilerin her gece geldiği Beylikdüzü Gürpınar Balık Hali bu gece de oldukça hareketliydi. Halde balıkçıların gözdesi çinekop ve hamsi oldu. Mezat usulü satışın yapıldığı halde çinekopun kasası 800, hamsinin kasası 150, İbrice hamsisi ise 400 liradan alıcı buldu.

Balıkçı Erdoğan Elmas “Bugün bizde en çok hamsi çıktı. HamsiniN kasasını 150 liradan satıyorum. Geçen sene bu zamanlar bu hamsileri bulamazdık." dedi. Fiyatlardaki artışın ve düşüşün hava durumuna göre değiştiğini söyleyen balıkçı Ahmet Çelik de “4 gündür hava soğuk olduğu için yeterince balık çıkmıyor. Bu durum ister istemez tezgâha da yansıyor. Bugün hamsi, çinekop oldukça var. İbrice hamsisinin kolisi 400 lira civarında satılıyor" dedi.

Gürpınar Balık Hali’nde balık fiyatlarının borsa gibi olduğunu belirten Hasan Erol ise “Son zamanlarda havaların soğuk olmasından dolayı balık türü ve sayısı oldukça az. Bu günlerde hava oldukça sert. Soğuk havada balıkçılık da olmuyor. Bugün biraz çinekop ve ibrice hamsisi var. İbrice hamsisinin kasası 400 ile 500 lira arası" diye konuştu.

Mezat usulü satışın yapıldığı halde tekir balığı alan Bahattin Memiş, “Tekir’in kasasını 400 liraya satın aldım. Bugün tekirin kilosunu tezgahımda 60 liraya satacağım" ifadelerini kullandı. Erol Karslı ise "Bu sene balık oldukça çoktu. Seneye inşallah bu bolluk devam eder. Etin kilosu 80 lira iken çinekopun kilosu 50 lira yine bedava sayılır" dedi.

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