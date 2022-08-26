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Aktüel Balık ev sezonu ne zaman başlayacak? Eylül ayı hangi balıklar yenir?
Aktüel

Balık ev sezonu ne zaman başlayacak? Eylül ayı hangi balıklar yenir?

Balık yasağı ne zaman bitecek? Balıkseverler av yasağının ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. Peki, balık yasağı ne zaman bitecek? 2022 balık av yasağı ne zaman bitecek?

Yeniakit Publisher
2022-08-26 22:16:00 -
Balık ev sezonu ne zaman başlayacak? Eylül ayı hangi balıklar yenir?

Eylül ayı yaklaşırken bu sene balık av yasağının ne zaman sona ereceği araştırılmaya başlandı. Peki, balık av yasağı ne zaman bitiyor?

Balık ev sezonu ne zaman başlayacak?

Balıkseverler nisan ayından bu yana devam eden av yasağının ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. Balık av sezonu Karadeniz, Marmara ve Ege'de 1 Eylül'de başlayacak. Akdeniz'de ise av sezonu 15 Eylül'de başlayacak.

Eylül ayı hangi balıklar yenir?

Balık av sezonunun sona ermesine kısa bir zaman kala pek çok kişi ‘Eylül ayında hangi balıklar yenir?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Eylül ayında izmarit, istavrit, sardalya ve kılıç balığının lezzetli olduğu işin uzmanlarınca ifade ediliyor. Ayrıca eylül ayında lüfer, kolyoz, barbunya, çinekop, çipura ve kırlangıç bolca bulunur.

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