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Balığa yoğun talep fiyatları yükseltti!

1 Eylül’den itibaren açılan avlanma sezonu ile denize açılan balıkçıların kıyıya getirdiği balıklar Türkiye'ye yetmedi.

28 Eylül 2018 Cuma 16:32
Balığa yoğun talep fiyatları yükseltti!

Karadenizli balıkçılar, dolar endeksi ürünlerin fiyatların yükselmesinden, hava şartlarının olumsuz gitmesinden ve çıkartılan balıkların Türkiye’ye yetmemesinden kaynaklandığını belirtirken, vatandaşlar ise şu an ortalama 15 TL’ye satılan palamut balığının oldukça uygun olduğunu, kırmızı et ve tavuk yerine balık tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Havalar normale dönünce fiyatlar düşecek

Ordu’da balıkçılık yapan Ferhat Dönek, denizde fırtına olduğunu için az balık çıktığını söyledi. Balık fiyatlarının 2 gündür bu yüzden arttığını belirten Ferhat Dönek, havaların normale dönmesi ile fiyatların yeniden düzene girmesini beklediklerini aktardı.

“Kırmızı et ve tavuk yiyemeyen balığa yöneliyor”

Kerem Süleyman isimli balıkçı, et ve tavuk yiyemeyen vatandaşların balığa yöneldiğini ve bu nedenle balıkların azaldığını belirterek fiyatlarda oynama olduğunu söyledi. Hava şartlarının da fiyatı etkilediğini anlatan Süleyman, müşterilerin oldukça fazla balık talep ettiklerini aktardı.

“Hava şartlarının olumsuz gitmesi ve dolardaki artış fiyatları etkiledi”

Aziz Ceylan isimli balıkçı ise 1 Eylül tarihinden itibaren denizden çıkan balığın az olmadığını, denizlerde yeterli balık olmasına rağmen mazot fiyatlarındaki artış ve dolar endeksi ürünlerden kaynaklı yükselme olduğunu ileri sürdü. Ceylan, “Bu da balık fiyatlarını olumsuz etkiledi.

Aldığımız malzemeler yükseldiği için ister istemez fiyatlar yükseldi. Hava şartlarının kötü gitmesinin de etkisi oldu. 2 gündür etkili bir şekilde sert geçen Karadeniz’de daha yeni yeni balıkçılar açılmaya başladı. Allah’a şükür bugün de umduklarını bularak geri döndüler. Çok fazla bir balık olmasa da yine de tezgahlar boş kalmadı” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 16:32
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