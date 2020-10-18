Balgam neden olur? Balgam atmanın doğal yolları

Balgam, alt solunum yolları borularından akciğere kadar olan kısımda biriken mukus türüdür. Genellikle üst solunum yolları hastalıkları ile kendini gösteren balgam, birçok nedenle ortaya çıkabildiği gibi ciddi hastalıkların habercisi de olabilir. Balgamla beraber çoğu zaman öksürük ve hapşırma gibi durumlar da yaşanmaktadır. Peki balgam neden olur? Balgam hangi hastalıkların habercisidir? Balgam atmanın doğal yolları nelerdir? İşte tüm detaylar...

Balgam neden olur?

- Kronik astım

- Kistik fibroz

- Kalp atışlarında düzensizlik

- Üst solunum yolları hastalıkları

- Zatürre

- Tüberküloz

- KOAH

Balgam belirtileri nelerdir?

- Boğazda ve göğüste şiddetli ağrı

- Nefes almakta ve yutkunmakta zorlanma

- Sürekli yutkunma isteği

- Seste boğukluk ve tizlik

Balgam atmanın doğal yolları

Tuzlu su gargarası balgam atmada oldukça etkilidir. Bu gargara, boğazda biriken virüslerin ve balgamların atılmasına yardımcı olur. Uzmanlar balgama karşı limon, bal ile karabiber ve pekmez ile karabiber karışımını da tavsiye etmektedir.

Ayrıca çay ağacı, nane, fesleğen ve okaliptüs gibi yağlar cilt yüzeyine uygulandığında göğüz ve boğazların yumuşamasını ve burada biriken enfeksiyonların kolayca atılmasını sağlar.