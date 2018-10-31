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Baldızından gazete ilanıyla özür diledi

İzmir'in Menderes ilçesinde yaşayan Şükrü Çetinkaya, darbettiği gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunan baldızı Kader Akbay'dan (20), uzlaştırma görüşmeleri sonucunda gazeteye ilan vererek özür diledi.

31 Ekim 2018 Çarşamba 18:14
Baldızından gazete ilanıyla özür diledi

İzmir'de yaşayan Kader Akbay, bir süre önce kendisini darbettiğini belirttiği, bahçıvanlık yapan diyaliz hastası eniştesi Şükrü Çetinkaya hakkında suç duyurusunda bulundu. Olay, Uzlaştırma Bürosu'na devredildi. Buradaki görüşmeler sonucunda baldız Akbay, Çetinkaya'yı, bir gazeteye ilan vererek kendisinden özür dilemesi halinde affedeceğini söyledi.

Bunun üzerine Çetinkaya, bir gazeteye verdiği ilanda, 'Eşimin kardeşi Kader Akbay'a yaptığım kaba ve kırıcı davranışların yanlış olduğunu anlıyor ve kendisinden özür diliyorum' ifadelerine yer verdi.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 18:14
  1. İzmir
  2. Kader Akbay
  3. Şükrü Çetinkaya
  4. Baldızından gazete ilanıyla özür diledi

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