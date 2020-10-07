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Medya Bala Hatun'un çocuğu var mı?
Medya

Bala Hatun'un çocuğu var mı?

Bala Hatun'un çocuğu kim? Kuruluş Osman dizisinin ikinci sezonu büyük bir heyecanla başladı. Dizide Bala Hatun ile Hazal Hatun arasında geçen bir diyaloğun ardından milyonlarca kişi 'Bala Hatun'un çocuğu var mı?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, Bala Hatun’un çocuğu kimdir?

Yeniakit Publisher
2020-10-07 22:27:00 -
Bala Hatun'un çocuğu var mı?

Kuruluş Osman dizisini yakından takip edenler Osman Bey’in eşi Bala Hatun karakterini yakından tanıyor. Dizinin ikinci sezonunun ilk bölümünde Bala Hatun ile Hazal Hatun arasında önemli bir diyalog geçti. Hazal Hatun, Bala Hatun’un bir bebeği olmadığı için obada dedikodu çıkabileceğini dile getirdi. Bu sözlerin ardından obaya bir baskın düzenlendi ve onlarca insan öldürüldü. Diziyi izleyenler tarihte Bala Hatun’un kim olduğunu ve bir çocuğu olup olmadığını araştırmaya başladı.

Bala Hatun'un çocuğu var mı?

Bala Hatun, Şeyh Edebali'nin kızı Osman Gazi'nin ikinci eşidir. 13. yüzyılda yaşayan Bala Hatun Alâeddin Paşa'nın annesidir. Alâeddin Paşa kardeşi Orhan Gazi döneminde vezirlik yapmıştır.

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