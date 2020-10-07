Kuruluş Osman dizisini yakından takip edenler Osman Bey’in eşi Bala Hatun karakterini yakından tanıyor. Dizinin ikinci sezonunun ilk bölümünde Bala Hatun ile Hazal Hatun arasında önemli bir diyalog geçti. Hazal Hatun, Bala Hatun’un bir bebeği olmadığı için obada dedikodu çıkabileceğini dile getirdi. Bu sözlerin ardından obaya bir baskın düzenlendi ve onlarca insan öldürüldü. Diziyi izleyenler tarihte Bala Hatun’un kim olduğunu ve bir çocuğu olup olmadığını araştırmaya başladı.

Bala Hatun'un çocuğu var mı?

Bala Hatun, Şeyh Edebali'nin kızı Osman Gazi'nin ikinci eşidir. 13. yüzyılda yaşayan Bala Hatun Alâeddin Paşa'nın annesidir. Alâeddin Paşa kardeşi Orhan Gazi döneminde vezirlik yapmıştır.