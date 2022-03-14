Bal ve sarımsak karışımı vücuttaki toksinleri atıyor! Günde sadece bir kaşık

Sarımsak, dünyadaki neredeyse tüm mutfak kültürlerinde mevcuttur. Lezzetli olduğu kadar bir takım yaygın hastalıkların tedavisinde de inanılmaz derecede güçlüdür.

Bal: İçinde en az 181 sağlıklı besin bileşeni barındıran 'altın sıvı' bal; doğal şekerler, amino asitler, C, B vitaminleri ve kalsiyum, demir, magnezyum, potasyum gibi bir çok mineralden oluşmaktadır. Bu özel besinsel güçleri ile bal, saf boş kalori olan şekere göre sağlığımıza oldukça faydalıdır.

Bu iki besin bir araya gelirse faydaları say say bitmiyor!

Bal ve sarımsak karışımı vücuttaki toksinleri atıyor!

Günde sadece bir kaşığı bile vücuttaki tüm toksinleri atmaya yetiyor. Güçlü bir antioksidan etkisine sahip olan bal sarımsak karışımı Anadolu topraklarında yapılan en eski alternatif tıp ilacıdır. Üst solunum yolları hastalıklarında sık sık tercih edilen bu karışımı bilim dünyası da destekliyor.

Günde sadece bir kaşık! bal ve sarımsak karışımı faydaları

*Antibiyotik etkisi sayesinde sarımsak bilim dünyasının da ilgi odağı olmuş durumda. İlaç yapımında kullanılan sarımsağı uzmanlar çiğ, pişmiş ya da karışımlara ekleyerek tüketebileceğini söylüyor. İki besininde içeriğinde sıfır kolesterol olduğundan kalp ve damar hastalıklarının yaşanma riskini engeller.

*Metlobolizmanın işleyişini dengeleyerek sindirim sisteminin işlevselliğini artırır. Kabızlık ya da ishal sorunları yaşanmaz.

*Bağırsaklardaki kas sistemini güçlendirdiğinden riskli kanserlerin oluşma ihtimalinide engeller.

*Sarımsak bal karışımı beyne giden sinyalleri güçlendirir. Bu sayede ruhsal yani depresyon stres ve uyku problemlerin yaşanmasını önler.

Ibrahim Saraçoğlu'ndan sarımsak kürü nasıl yapılır?

İri tek bir diş sarımsak bıçakla doğranıp ilave edilir. Yarım bardak klorsuz su ilave edildikten sonra robot veya blendır çalıştırılır. Yaklaşık bir - bir buçuk dakika çalıştırıldıktan sonra karşımın tamamı kahvaltıdan en az yirmi dakika önce aç karnına içilir.

Sarımsakla bal karışımı neye iyi gelir?

Sarımsağın içerisinde bulunan sülfür, balın şifalı özellikleri ile birleştiğinde, dolaşım sisteminiz için çok faydalıdır. Bu iki malzeme, pıhtılaşmayı önler ve damarlarınızı güçlendirerek damarda kan pıhtılaşması anlamına gelen tromboz ve varisli damar oluşumunu önler.

Diğer tarif ise;

Bal ve sarımsak tarifi

Malzemeler

1 su bardağı bal

10 diş çiğ sarımsak

250 gramlık bir cam kavanoz

Bal ve sarımsak karışımı nasıl yapılır?

Sarımsakları ufak ufak doğayınız ve kavanozun içine atınız. Daha sonra üzerine balı dökerek karıştırınız. 7 gün boyunca her sabah bu karışımdan bir yemek kaşığı ılık suya karıştırıp tüketiniz. 1,5 hafta ara verdikten sonra 7 gün boyunca tekrar tüketiniz. Karışımı oda sıcaklığında muhafaza ediniz.

7 gün boyunca aç karnına ballı sarımsak yerseniz ne olur?

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Antimikrobiyel ve antifungal özellikleri bulunan bal ve sarımsak besinleri, bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olur. İki besin de vücudunuzun virüsler, bakteriler ve diğer patojenlere karşı olan savunmasını artırır.