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Bal ormanı sayısı 424’e ulaştı

“Bal Ormanları Eylem Planı” ile üretime verilen destek kapsamında, Türkiye’nin bal ormanı tesisi 424’e çıktı.

26 Ağustos 2018 Pazar 11:35
Bal ormanı sayısı 424’e ulaştı

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’nce (OGM) uygulanan “Bal Ormanları Eylem Planı” ile üretime verilen destek kapsamında, Türkiye’nin bal ormanı tesisi 424’e çıktı. 2013’te başlatılan ve 2017’de son bulan eylem planının, süresi uzatıldı. 2018-2019 yıllarında da devam edecek plan kapsamında bu yıl 28 bal ormanı kuruldu. Bal Ormanları Projesi ile Türkiye son 10 yılda dünya bal üretiminde 6. sıradan 2. sıraya yükseldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, eylem planı kapsamında 2018-2019 yıllarında toplam 108 bal ormanı daha kuracaklarını açıkladı.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 11:35
  1. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü
  2. Bal Ormanları Eylem Planı
  3. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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