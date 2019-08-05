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BAL Ligi’ne katılacak takımların saha denetimi yapılacak

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL)Lig’inde 2019-2020 sezonu katılım hakkı kazanan ve aralarında Kars 36 Spor’unda bulunduğu 153 takımın sahalarında federasyon yetkililerince denetleme yapılacak.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:08
BAL Ligi’ne katılacak takımların saha denetimi yapılacak

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL)Lig’inde 2019-2020 sezonu katılım hakkı kazanan ve aralarında Kars 36 Spor’unda bulunduğu 153 takımın sahalarında federasyon yetkililerince denetleme yapılacak.


Spor Toto BAL’da bu sezon oynama hakkı olan 160 takımdan 153’ünün başvurusu kabul edildi. Başvuruların kabul edilmesinin ardından 16 Ağustos 2019 tarihinde yapılacak 1. Saha Denetimi ve 23-29 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılacak 2.Saha Denetiminden sonra, gruplandırma ve statünün açıklanması sonrası, grup kuraları çekilecek.Kuraların çekilmesiyle birlikte Kars 36 Spor’un grup ve muhtemel rakipleri de belli olacak.


“Kars 36 Spor taraftarları maçların eski statta oynanmasını istiyor”


Öte yandan BAL Ligi Karşılaşmalarını Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda maçlarını oynayan Kars 36 Spor’un 2019-2020 sezonda yapımı tamamlanan Kars Şehir Stadyumunda oynamak istiyor. Kars 36 Spor Derneği Başkanı Menduh Demir, yeşil beyazlı ekibin yeni statta daha çok taraftarla rakipleri karşısına çıkacağını ve taraftarlardan aldığı güçle 3. Lige çıkacağını belirtti.


Başkan Menduh Demir, “Kars Şehir Stadyumun yapımı tamamlandı. İnşallah yetkililer maçların bu saha da oynanmasına izin verir. Bu statta Kars 36 Spor’un rakipleri karşısına daha güçlü çıkacağına inanıyoruz”dedi.


BAL Ligi heyecanı saha denetimlerinin tamamlanmasının ardından başlıyor. 2019-2020 sezonuna yaptığı yeni transferlerle giren Kars 36 Spor, antrenmanlarını teknik direktör Mehmet Şaşmaz nezaretinde Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda sürdürüyor. BAL Ligi’nde karşılaşmalar 21-22 Eylül 2019 tarihlerinde başlayacak.


BAL ligine katılacak takımların 82’si geçtiğimiz sezon Spor Toto BAL’da yer alan takımlardan, 63’ü yerel liglerden Spor Toto BAL’a yükselen takımlardan, 1’i FIFA Disiplin Kurulu kararıyla olmak üzere 8’i geçen sezon TFF 3.Lig’den düşen takımlardan oluşuyor.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:08
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