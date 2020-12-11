Bakü’de zafer coşkusu

Yeni Akit Bakü

Dağlık Karabağ ve çevresindeki bölgelerin Ermenistan’ın işgalinden kurtarılması dolasıyla Bakü’deki Azadlık Meydanı’nda Zafer Geçidi Töreni düzenlendi. Törene katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasına “Azerbaycanlı can kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum” diyerek başladı. Şair Bahtiyar Vahapzade’nin “Topraktan pay olmaz” şiirinden bir bölüm okuyan Başkan Erdoğan, Azerbaycan’ın 44 gün süren destansı mücadelesinde şehit düşen yiğitlere Allah’tan rahmet, gazilere acil şifalar dileyerek, onları dualarla cepheye gönderen anaların ellerinden öptüğünü söyledi.

Aliyev destan yazdı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i kutlayan Başkan Erdoğan, şunları dile getirdi: “Azerbaycan’ın hem askeri hem diplomasi alanında elde ettiği bu başarıda en büyük paylardan biri şüphesiz ki kıymetli kardeşim Cenap Prezident İlham Aliyev’e aittir. Kardeşim İlham Aliyev, böylelikle merhum Haydar Aliyev’in kendisine vasiyet olarak bıraktığı arzusunu da yerine getirmiştir. Bu vesileyle güçlü Azerbaycan’ın temellerini atan umummilli lider Haydar Aliyev’i de burada rahmetle yad ediyorum. Azerbaycan, kardeşim İlham Aliyev’in dirayetli liderliği altında inşallah destan yazmaya devam edecektir. Türkiye ilk andan itibaren tüm kurum ve kuruluşları ile Azerbaycan’a destek vermiş, yanında olmuştur. Büyük lider Haydar Aliyev’in ‘İki devlet tek millet’ sözünü şiar aldık. O nedenle Karabağ’ı yüreğimizde bir yara bildik. O nedenle bugün de sevincimizi paylaşmak, birlikte kutlamak için bir aradayız. Karabağ’ın alınması mücadelenin bittiği anlamına gelmiyor. Bu mücadele bundan sonra da çok daha farklı devam edecektir.”

Ermenistan hesap verecek

Ermenistanlılara da mesaj gönderen Erdoğan, şöyle devam etti: “30 yılda taş üstünde taş bırakılmadığını gördük. Aliyev kardeşimin dediği gibi Fuzuli şehrinde bayrak asmaya bina bulunamamıştır. Mezarlıklar bile tahrip edilmişti. Camiler yıkılmış, minareler aynı şekilde. Bütün bu hesabın sorulması gerekiyor. 100 masum sivil şehit edilmiş, analar yavrusuz, çocuklar anasız bırakılmıştır. 416 kardeşimiz de yaralanmıştır. Savaş hukuku ağır şekilde ihlal edilmiş, insanlık onuru ayaklar altına alınmıştır. Bunları görmeyenlerin vicdanları kararmış gözleri körleşmiştir. Bunun hesabını sormak boynumuzun borcudur. Karabağ’a katliam ve gözyaşından başka hiçbir şey getirmeyenlerin artık akıllarını başlarına toplamaları gerekiyor. Ermenistan halkının da artık kendilerini geçmişin yalanlarıyla avutarak fakirliğe mahkum eden diasporanın esaretinden kurtulmalarını diliyoruz. Ermenistan halkı Karabağ’da yaşananlardan ders çıkarırsa bu bölgede yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır.

El ele yürüyeceğiz

Bugün Azerbaycan’ın milli şairi, büyük mücahit Ahmed Cevad Bey’in ruhunun şad olduğu gündür, bugün Nuri Paşa’nın, Enver Paşa’nın, Kafkas İslam Ordusu’nun yiğit neferlerinin ruhunun şad olduğu gündür. Bugün Azerbaycan şehitlerinin serdarı Mübariz İbrahimov’un ruhunun şad olduğu gündür. Bugün hepimiz için, tüm Türk dünyası için zafer ve gurur günüdür. Rabbime bizlere bugünleri yaşattığı için sonsuz hamdediyorum. Karabağ Azerbaycan’dır. Karabağ artık anavatanıyla kucaklaşmış, 30 yıllık hasret son bulmuştur. Bundan sonra Türkiye ve Azerbaycan olarak hedefimiz bu toprakları daha müreffeh, daha gelişmiş, çocuklarımız için daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için mücadele etmektir. Türkiye ve Azerbaycan sırt sırta verdikleri sürece Allah’ın izniyle zorlukları aşmaya, başarıdan başarıya koşmaya devam edecektir.”

Aliyev: Kur’an’a el bastım

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de zaferi Türkiye ile birlikte kazandıklarını vurgulayarak şunları söyledi: “Türkiye her zaman Azerbaycan’ın yanındayız demiştir. Bu birliğimizin tezahürüdür. Türkiye’nin verdiği destek her bir Azerbaycan vatandaşını gururlandırmış, sevindirmiştir. ‘Ermenistan kendi iradesiyle bizim topraklarımızdan çıkmazsa, harp yoluyla biz bunu gerçekleştireceğiz’ demiştim. Mukaddes Kur’an-ı Kerim’e el basarak ant içmiştim ki Azerbaycan’ın arazisini koruyacağım.

Yumrukla başını ezdik

Azerbaycan tarihi adaleti sağladı. Düşmanı mecbur ettik. Neyi ne zaman yapmamız gerektiğini biliyorduk. Demir yumrukla düşmanın başını ezdik. Ermenistan’ı mağlup ettik. Ermenistan ordusu mahvedildi. Bundan sonra eğer Ermenistan faşizmi tekrar baş kaldırdığında yine netice aynı olacak, Azerbaycan demir yumruğu onların belini kıracak. Karabağ Azerbaycan’ındır. Tüm dünya Karabağ’ın Azerbaycan’ın olduğunu gördü. Yaşasın Azerbaycan-Türkiye dostluğu.”

“Karabağ’ı hep birlikte yeniden inşa edeceğiz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü’deki törenlerin ardından Gençlik Sarayı’nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baş başa görüştü. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi ve kritik bir dizi anlaşmaya imza atıldı.

Ermeni’yle derdimiz yok

Burada konuşan Erdoğan, şunları dile getirdi: “Azerbaycan yönetimi inanıyorum ki orayı da hiç gecikmeden, 3-5 yıl içerisinde çok daha farklı bir hale getirecektir. Putin’in yaklaşımlarını bir kenara koyamam, onun olumlu yaklaşımları da süreci olumlu istikamette götürmeye yardımcı oldu. Bizim Ermenistan halkına bir kinimiz yok. Sıkıntı Ermenistan’ın yönetimiyledir. Benim ülkemde 100 bini aşkın Ermeni vatandaşım var. Olumlu adım atıldığı takdirde kapalı olan kapılarımızı açarız. ‘Kapılarımızı Ermenistan’a kapatalım’ diye bir derdimiz yok.”

Erdoğan mertlik örneği

Aliyev de şunları söyledi: “Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’si, dünyaya bağımsızlık, mertlik ve cesaret örneğidir. Türk savunma sanayisinin ürünü meşhur Bayraktar, zaferimizde müstesna rol oynadı. Türk sanayisinin ne kadar geliştiğini dünya bir kez daha gördü. Ermenistan yönetimi asılsız iddialarından vazgeçerse, onlar da bölgede kurulacak çeşitli iş birliği platformlarında yer alabilir.”

Vize muafiyeti

İki ülke arasında karşılıklı vize muafiyeti, medya alanında işbirliği ve KOBİ’lerin geliştirilmesi konularında 3 kritik anlaşmaya imza atıldı. Ayrıca BMC şirketiyle Bakü Ulaşım Başkanlığı arasında satış ve 5 yıllık hizmet sözleşmesi de imzalandı.

Turan’ın temeli atıldı

Azerbaycanlılar, Zafer Geçit Törenine katılan Türk ve Azerbaycan askerlerine sevgi gösterisinde bulundu. Geçit törenine katılan Emin Azizov, “Bugün Turan’ı oluşturmanın temeli atıldı. Türkiye ile Azerbaycan bir olacak inşallah, Türk milleti bir olacak. Azerbaycan ile Türkiye arasında artık hiçbir sınır olmayacak” dedi. Fuzuli’deki çatışmada yaralanan Emin Efendiyev de, “Bu Azerbaycan’ın ve Türkiye’nin birlikte zaferidir. Bu zaferi bizim halklarımız zor günlerden geçerek elde etmiştir” diye konuştu.

Şehitlerin ruhu şad oldu

Bu arada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü’deki programı kapsamında ilk olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Azerbaycan milli lideri Haydar Aliyev’in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti. İki Cumhurbaşkanı, buradaki anıta çelenk koydu, anıt defterini imzaladı ve dua ettiler. Erdoğan, anıt şeref defterine şunları yazdı: “27 Eylül 2020 sabahı başlayan Vatan Muharebesini 44 gün içinde şerefli bir zaferle taçlandıran Azerbaycan ile kardeşliğimiz, bıraktığınız mirastan güç alarak ilelebet payidar kalacaktır. Ruhunuz şad olsun.”