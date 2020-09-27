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Aktüel Baksı Müzesi "Maske/Çağrışımlar" sergisine ev sahipliği yapıyor
Aktüel

Baksı Müzesi "Maske/Çağrışımlar" sergisine ev sahipliği yapıyor

Sergide, 20 sanatçı ve tasarımcının, Kovid-19'la mücadelede önem taşıyan maskeleri yorumladıkları eserler yer alıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-27 12:10:36 -
Baksı Müzesi "Maske/Çağrışımlar" sergisine ev sahipliği yapıyor

BAYBURT (AA) - Bayburt'a 45 kilometre uzaklıktaki Bayraktar köyünde kurulan Baksı Müzesi "Maske/Çağrışımlar" sergisine ev sahipliği yapıyor.

Baksı Müzesi kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, Feride Çelik, Banu Çarmıklı ve Özlem Yalım'dan oluşan sanat kurulunun şekillendirdiği sergide, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede hayati önem taşıyan maskeler, sanatçı ve tasarımcıların yorumlarına konu ediliyor.

Müzenin "www.baksi.org" adlı internet sitesinden çevrimiçi de izlenebilen sergide, 20 sanatçı ve tasarımcının maskeyi yorumladıkları eserler yer alıyor.

Müzenin bakım ve sorumluluğunu üstlenen Burcu Gülhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergide gündelik hayatın en önemli figürlerinden biri haline gelen maskeyi kavramsal olarak sorguladıklarını söyledi.

Gülhan, 20 sanatçı ve tasarımcıdan maske kavramını tekrar yorumlamalarını istediklerini belirterek, sanatçıların dışa vurumlarını, ne hissettiklerini farklı bakış açılarıyla bu sergide ziyaretçilere göstermek istediklerini dile getirdi.

Serginin amaçlarından birinin olumsuz anlamı olan maskenin aslında farklı sorulara ve çağrışımlara sebep olabilmesini sağlamak olduğunu ifade eden Gülhan, şunları kaydetti:

"Çünkü bu zamanda artık bütün buluşmalar, bütün vedalar, bütün konuşmaların hepsini maske altında yapıyoruz. Bu materyale karşı farklı bir bakış açısı katabilmek üzere bu sergiyi düşündük. Umarım ziyaretçiler de farklı sorular ve farklı çağrışımlarla bu sergiden ayrılır. Bu sergiyi çevrimiçi platforma taşıdık. Müzeye gelemeyen ziyaretçiler ve meraklılarımız internet sitemizden bu sergiyi Mayıs 2021'e kadar ziyaret edebilecekler."


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