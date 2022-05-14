Bakmayın bol keseden attığına! Gürsel Tekin Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadini çürüttü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bulduğu her fırsatta seçim vaadi olarak Suriyeli sığınmacıları öne sürüyor. Bol keseden sallayan Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda Suriyeli sığınmacıları ülkelerine geri göndereceğini söylüyor. Kılıçdaroğlu'nun bu vaadi bir yol haritası açıklamamasıyla boşa çıkmasının ardından bir çürütme de CHP'li Gürsel Tekin'den geldi.

Kılıçdaroğlu'nun vaadi çürüdü

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadini çürüttü. Tekin, Deutsche Welle'ye yaptığı açıklamada Türkiye'de bulunan Suriyelilerin yüzde 30'unu göndermenin mümkün olmadığını belirtti. Tekin, "Can ve mal güvenliğini sağlarsanız inanın yüzde 70'i gider, buna hiç tereddütünüz olmasın. Diğer yüzde 30'unu göndermek ise mümkün değil, yerleşik hale gelmiş durumdalar çünkü” dedi.

"Suriyeli çocuklar bizim çocuklarımız"

Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu "Türkiye'de 754 bin Suriyeli bebek doğdu" açıklamasını hatırlatan Tekin şunları söyledi:

"Bana göre bu sayı 1 milyon. Yani bir milyon çocuk Türkiye Cumhuriyeti'nin topraklarında ve hastanelerinde doğdu. Bunlar bizim çocuklarımız; anneleri, babaları, aileleri hangi ülkenin insanı olursa olsun."