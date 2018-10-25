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Bakliyatlarınızı böyle saklayın!

Bakliyatları saklamak için seçilen en doğru yöntem hangisidir? Bakliyatları saklarken güvelenmemesi için neler yapmak gerekir?

25 Ekim 2018 Perşembe 22:14
Bakliyatlarınızı böyle saklayın!

Birçok kişi evlerinde bakliyatları ya plastik kavanozlara veya naylon poşetlerde tutar. Bu bakliyat saklama yöntemini kullanan kişiler hatalı bir yöntem kullanmış olur. Çünkü plastik ve naylon içinde bakliyatlar daha çabuk güvelenir.

Bakliyatları saklamak için seçilen en doğru yöntem ya bez torbalar ya da cam kavanozlar seçilmelidir.

Eğer bakliyat saklamak için bez torba kullanacaksanız dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Bunlar; aldığınız kumaşı diktirdikten sonra hemen kullanmayın. Kullanmadan önce iyice yıkayın, hatta mikropların tamamen yok edilmesi için kaynatın. Daha sonra bakliyatları içine gönül rahatlığıyla koyabilirsiz.

Bakliyatları bez torbada saklayacak olanlar, bakliyatlarını bez torbalara koyduktan sonra bunları herhangi bir deterjan vs. temizlik ürünleri ile aynı dolapta, aynı çekmecede kısacası aynı yerde bir arada tutmayın; çünkü deterjan kokusu bakliyatınıza siner ve yaptığınız yemeklerde deterjan kokusunu alırsınız.

Cam kavanozda bakliyat saklayacak olanlar ise cam kavanozlarınızı güzelce yıkayın kurutun ve bakliyatlarınızı içine koyu Kavanozunuzun içine birde 1 tane atkestanesi koyun. Çünkü atkestanesi güvelerin bakliyatlarınıza gelmesini engeller. Güvelerin gelmemesi için atkestanesini, nohutta, mercimekte ve fasulyeleriniz içinde kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken Kullanacağınız bakliyat kavanozunuza 1 tane atkestanesi koymak.

Güvelere karşı atkestanesini sadece bakliyatlara değil, elbiselere, halılara kısaca güve oluşabilecek her yerde kullanabilirsiniz.

Bakliyatları saklarken güvelenmemesi için eğer atkestanesi bulamıyorsanız o zaman kabuklu olarak bir diş sarımsakta aynı görevi yapar yani güvelenmeyi önler.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 22:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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