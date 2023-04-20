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Yemek Tarifleri Baklava hamuru nasıl yapılır? Ölçülü baklava hamuru tarifi
Yemek Tarifleri

Baklava hamuru nasıl yapılır? Ölçülü baklava hamuru tarifi

Yeniakit Publisher
2023-04-20 15:13:00 -
Baklava hamuru nasıl yapılır? Ölçülü baklava hamuru tarifi

On bir ayın sultanı huzur ve bereketiyle sona eriyor. Bayramda misafir ağırlayacak olanlar ise tatlı hazırlıklarına başladı. En çok merak edilen konu ise baklava hamurunun nasıl yapıldığı... İşte, tam ölçülü denenmiş baklava hamuru tarifi:

Pek çok kişi hazır baklava yerine evlerinde leziz tatlılar açmak istiyor. Bu sebeple daha önce denenmiş, doğru ölçülü tatlıları araştırıyor. İşte, bayram baklavası için kıyır kıyır olan hamur tarifi:

Malzemeler:

Yarım çay bardağı sıvı yağ

5 su bardağı un

1 adet yumurta
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1 su bardağı yoğurt

1 paket kabartma tozu

Yarım çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı sirke

1 su bardağı ılık süt

İç malzeme:

500 gram dövülmüş ceviz içi

Üzeri için:

300 gram tereyağı

Açmak için:

1 su bardağı un

1 su bardağı nişasta

Şerbet için: 

4 su bardağı şeker

5 su bardağı su

1 yemek kaşığı limon suyu

Baklava hamuru nasıl yapılır?

Baklavayı hazırlar hazırlamaz şerbetleyecekseniz; işe şerbetle başlamanız gerekiyor.

Su ve şekeri ocağa alıp kaynamaya bırakın. 15-20 dakika şerbeti kaynatın. Kıvam alan şerbete limon suyunu ekleyip 5 dakika sonra ocağı kapatın.

Bir yoğurma kabının içine süt hariç tüm hamur malzemesini ekleyin. Sütü azar azar eklerken hamuru yoğurun.

Kulak memesi kıvamında bur mahur hazırlamanı gerekiyor. Bu sebeple hamurun kıvamına göre un ve süt miktarını artırabilirsiniz.

Hamuru 30 eşit bezeye bölün ve üzerlerini nemli bezle örtün.

Hamuru açmak için kullanacağınız nişasta ve unu karıştırın.

Her bir bezeyi nişastalı ve unlu karışımla açın. Her parçayı pasta tabağı büyüklüğünde açın.

Açtığınız her parçayı un-nişasta karışımıyla incecik açın.

Hamurları üst üste dizerken yine unlu karışımdan serpin.

Tüm hamurların üzerine nemli bez örtüp 5 dakika dinlendirin.

Bir tepsiye erittiğiniz tereyağını sürün. Yağlanan tepsiye 3 kat yufka yerleştirin. 3.katın üzerine ceviz serpin. Ardından 1 kat yufka ve ceviz serpin. Bu işlemi son iki adet yufka kalana kadar sürdürün. Kalan iki kat yufkayı en üste yerleştirin.

Baklavayı bıçakla güzelce dilimleyin ve erittiğiniz tereyağını gezdirin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında baklavayı üzeri kızarana kadar pişirin.

Baklavayı fırından çıkardığınızda soğuk şerbeti üzerine gezdirin.

Baklavanın 3-4 saat şerbetini çekmesini bekleyin.

Şerbeti çeken tatlınızın ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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