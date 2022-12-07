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Gündem Bakkaldan alınan kekten yiyen 11 öğrenci zehirlendi
Gündem

Bakkaldan alınan kekten yiyen 11 öğrenci zehirlendi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bakkaldan aldığı kekten yiyen öğrenci ve ikram ettiği 10 arkadaşı zehirlendi.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 17:53:00 - 2022-12-07 17:56:20
Bakkaldan alınan kekten yiyen 11 öğrenci zehirlendi

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tacettin Veli Mahallesi Deliklitaş Caddesi’nde bulunan Nuri Has Ortaokulu’nda meydana gelen olayda, 7. sınıf öğrencisi A.İ., bakkaldan aldığı kekten arkadaşlarına ikram etti. Kekten yiyen A.İ. ve ikram ettiği 10 öğrenci bir süre sonra rahatsızlandı.

Haber verilmesiyle okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, öğrencilerin gıda zehirlenmesi yaşadığını belirledi.

Öğrencilerden 6’sı ayakta yapılan tedavilerinin ardından evlerine gönderilirken, 5'i ise ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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