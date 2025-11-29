  • İSTANBUL
Yerel

Bakırköy'de indirim kuyruğu! AVM'nin önünde böyle beklediler!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Sabahın erken saatlerinden itibaren alışveriş merkezine gelen müşteriler, kapıların açılmasıyla birlikte bir anda içeri girdi.

İstanbul’da birçok marka, Kasım ayı kampanyası nedeniyle ürünlerde fiyat indirimine gitti. Kampanyaları duyan vatandaşlar ise alışveriş merkezlerine koştu. Vatandaşlar alışveriş merkezlerinin kapılarının açılmasını beklerken, uzun kuyruklar oluştu. Bakırköy’deki bir alışveriş merkezinde de aynı görüntüler ortaya çıktı. Sabahın erken saatlerinden itibaren alışveriş merkezine gelen vatandaşlar, indirimli ürünlerden yararlanmak için kapıların açılmasını bekledi. Vatandaşlar kapıların açılmasıyla içeri koştu. Ünlü oyuncu Wilma Elles de indirimden yararlanmak istenler arasında oldu. Mağazaları gezen ünlü isim, indirimli ürünlerden aldı. Kampanyadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Elles, "Çok kalabalıktı. Buradaki ürünlerin fiyatı yarı yarıya. Ben zaten tutumluyum. Güzel bir kaç ürün bulduk. İndirimleri takip etmek şart. Ben seviyorum. Burada geniş bir ürün yelpazesi var" diye konuştu.

"Ziyaretçilerimizi bekliyoruz"

Bakırköy’de bulunan bir alışveriş merkezinin müdürü Mustafa Uğuş, "Kasım indirimleri perakendeciler için önemli bir dönem. Bu dönemde alışveriş merkezimizde yaklaşık yüzde 70’e varan indirimler var. Her yıl olduğu gibi yoğunluğu beklediğimiz bir dönem. Bu dönem alışveriş merkezlerinde indirimin ötesinde müşteri kitlesinin yoğunlaşması çok önemli. Yoğunluk devam ediyor. Gün içerisinde daha yoğun olacağını düşünüyoruz. Kapıda izdiham yaşandı. Beklediğimiz bir şeydi. Bu yıl da beklentimiz boşa çıkmadı. Etkinliklerimiz var. Dev figürlerden oluşan etkinliklerimiz var. Çocuklar için eğlence merkeze yapıldı. Oraya ziyaretçilerimizi bekliyoruz. 31 Aralık’a sürdürmeyi planlıyoruz" dedi.

"2 saattir bekliyorum"

Beyzanur Şen, "Buraya indirim için geldim. Taksim’den geldim. Sabah 07.00’de geldim. 2 saattir bekliyorum. Arkadaşlarım da gelecek. Yüzde 70’e varan indirim olacak" diye konuştu.

