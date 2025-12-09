Bakırköy'de fabrika yangını! Ekipler olay yerinde!
Bakırköy Osmaniye'de bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
FETÖ finans yapılanmasına yeni darbe: Para transfer zinciri deşifre oldu! Şüpheli 13 isim için gözaltı kararı
Bir sosyal medya kullanıcısı Ekrem’i yargılayan hakim ve savcılara tepki gösterdi! “Soruyorum size adalet bu mu?”
YPG’ye terör örgütü diyemeyenler Müslüman kardeşleri terör örgütü ilan etti! Desantis’in hamlesi yeni bir tartışmanın kapısını açtı!
