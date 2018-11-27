Bakırı sirkeyle parlatın

Bakıra sirke, ahşaba sirke ile birkaç damla zeytinyağı

Bakır eşyalarınızın parlamasını istiyorsanız, onları sirke ya da limon ve tuz ile ovun.

Ahşap eşyalarınızı temizlemek için sirke ve zeytinyağı (birkaç damla) karışımı hazırlayın. Eşyalarınız hem temizlenecek hem de parlayacaktır.

Çekmeceleri içini boşaltmadan temizlemek istiyorsanız, elektrik süpürgesinin ucuna ince bir çorap geçirin.

Elbisenize sakız yapışırsa, naylon torbanın içerisinde buzluğa koyun. Bir saat bekletin ve çıkartın. Kolayca çıkacaktır.

Halıya sakız yapışırsa üzerinde buz torbası gezdirin.