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Ekonomi Bakır fiyatları 2 yılın zirvesinde!
Ekonomi

Bakır fiyatları 2 yılın zirvesinde!

Yeniakit Publisher
2024-04-22 14:00:00 -
Bakır fiyatları 2 yılın zirvesinde!

Bakır, küresel ekonomide toparlanmanın temel metallere olan talebi artıracağı yönündeki beklentilerin etkisiyle ton başına 10.000 dolara yaklaştı.

Bakır, küresel ekonomide toparlanmanın temel metallere olan talebi artıracağı yönündeki beklentilerin etkisiyle ton başına 10.000 dolara yaklaştı.

Metaller son haftalarda geniş çaplı kazançlar elde etti ve bakır fişatı bu sabah iki yılın en yüksek seviyesine çıktı. ABD'den Çin'e imalat faaliyetlerindeki iyileşme işaretleri metalleri destekledi ve inatçı enflasyon emtia üzerindeki bahislerin yenilenmesini sağlıyor.

Yatırımcılar, Fed Başkanı Powell'ın geçen hafta bankanın enflasyonun kontrol altında olduğundan emin olmasının "beklenenden daha uzun" süre alacağının sinyalini vermesiyle, Federal Rezerv'in faiz oranlarını düşürme yolundaki belirgin bir değişimle mücadele ediyor.

Bakır bugün erken saatlerde %1 yükselerek ton başına 9.970 dolara ulaştı ve Şanghay'da sabah 9.950 dolardani şlem gördü. Diğer metaller karışık seyrederken, alüminyum ve çinko hafif düşüş gösterdi.
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