Bakır fiyatı kritik seviyenin altında!

Bakır, küresel ekonomik yavaşlamaya dair endişelerin artması sonrası değer kaybının derinleşmesiyle 2021 Şubat ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Bazı uzmanların dünya ekonomisi için takip edilmesi gereken göstergelerden biri olarak kabul ettiği metalin değeri 8 bin doların altına geriledi.

“Küresel talep tarafında artan endişeler var” diyen TF Futures Analisti Wei Lei ABD ve Avrupa ekonomilerinin “yumuşak iniş” gerçekleştiremeyeceği ve Çin’in zayıf bir toparlanma yaşayacağı bir senaryoyu baz alarak, “Bakır piyasası önümüzdeki iki yıl için toplam arzın yüzde 10’u oranında bir arz fazlası yaşayacak” ifadelerini kullandı.

Londra Metal Borsası’nın (LME) altı baz metali içeren endeksinin 2008 finansal krizinde beri en sert çeyreklik düşüşü yaşaması sonrası alüminyum ve çinko da değer kaybetmeye devam ederek yılın ikinci yarısına karamsar bir başlangıç yaptı.

Son düşüşler dünyanın en büyük metal tüketicisi olan Çin’den gelen pozitif sinyallerle birlikte geldi. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde Kovid-19 kapanmaları sonrası talep kademeli olarak toparlanırken hükümet de altyapı harcamaları için daha fazla nakit desteği gibi paketler açıkladı.

Çin gayrimenkul piyasasında yaşanan düşüş Haziran ayında hafiflerken üretimi aktivitesinin de beklenenden daha güçlü şekilde toparlandığı belirtildi.