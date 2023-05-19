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Yaşam Bakın lens kutusundan ne çıktı!
Yaşam

Bakın lens kutusundan ne çıktı!

Yeniakit Publisher
2023-05-19 12:23:00 -
Bakın lens kutusundan ne çıktı!

Lens ve matkap kutusu ile direksiyon içine saklanan uyuşturucu narkotik köpeğinden kaçamadı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde şüpheli 2 kişinin aracında yapılan aramada lens ve matkap kutusu içine gizlenmiş uyuşturucu hassas burunlu narkotik köpeğinden kaçmadı. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Manavgat ilçesinde F.Z.C. ve A.T. isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiaları üzerine şüpheli şahısların araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramada; araç direksiyonunda bulunan gizli bölme içerisinde esrar maddesi, göz lensi kutusu içerisinde ve şarjlı matkap kutusu içerisinde bulunan şarj bataryaları içerisinde metamfetamin maddesi ele geçirildi. F.Z.C. ve A.T. isimli şahıslar “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

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