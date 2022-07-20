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Siyaset Bakın kendine kimi örnek gösterdi... Kaçakçı CHP'liden inanılmaz pişkinlik
Siyaset

Bakın kendine kimi örnek gösterdi... Kaçakçı CHP'liden inanılmaz pişkinlik

Kaçak su kullandığı ortaya çıkan CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Hz. Ömer'in adaleti" diyerek vatandaşların gözünü boyamaya çalıştı.

Yeniakit Publisher
2022-07-20 16:32:00 -
Bakın kendine kimi örnek gösterdi... Kaçakçı CHP'liden inanılmaz pişkinlik

Yeni Akit'in yaşadığı milyonluk Neptün Yalı Sitesi’nin havuz dolumunda ve bahçe sulamasında su sayacını devre dışı bırakarak kaçak su kullandığını deşifre ettiği CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, pişkinlik kokan ifadeler kullandı.

Tarsus’un Mithatpaşa Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen kaçakçı Vahap Seçer, vatandaşlara hizmet etmek için gayret ettiklerini iddia etti.

Göreve geldiğinde kaçak su kullananlara asla müsamaha göstermeyeceğini söyleyen ancak kendi lafını çiğneyerek kaçak su kullanan Seçer vatandaşların gözünü boyamaya çalışarak şu ifadeleri kullandı:

"Kolay vazife yapmadığımızı biliyorsunuz. Kısıtlı imkanlarımızı kullanıp, israf etmeden, kul hakkı yemeden, birilerinin yemesine müsaade etmeden, tüyü bitmemiş yetimin hakkını israf etmeden, ama her şeyden önemlisi Hz. Ömer adaletini hizmete ihtiyacı olan her mahalleye eşit olarak ulaştırma gayreti ve azmi içerisindeyiz."

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