Bakım desteği sürecek! HAVELSAN ile Katarlı firma anlaştı

HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar ile Barzan Maintenance Shield Başkan Yardımcısı Abdulla Al-Khater’in imzaladıkları sözleşme kapsamında, Qatar Emiri Air Force (QEAF) AL UDEID Askeri Hava Üssü/DOHA adresinde bulunan 1 adet AW-139 Tam Görev Simülatörü (FMS), 1 adet AW-139 Uçuş ve Navigasyon Prosedürleri Eğiticisi (FNPT), 1 adet AW-139 Arka Kabin Eğiticisi (RCT), 1 adet Taktik Kontrol Merkezi (TCC) ve 1 adet Dibriefing Sistemi’nin 36 ay süre ve yüzde 90 faaliyet oranı ile bakım, onarım, idame ve işletme hizmeti HAVELSAN tarafından sağlanacak. Her bir sistem için aylık minimum 100 saat eğitim süresi belirlendi.