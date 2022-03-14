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Siyaset Bakar Akar, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi
Siyaset

Bakar Akar, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi

Bakan Akar, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde görev yapan sağlık personeliyle bir araya geldi. Akar, salgınla mücadelede sağlık çalışanlarının canla başla çalıştığını vurguladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-14 12:30:00 -
Bakar Akar, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanlığı'nda sağlık çalışanlarıyla bir araya gelerek, bayramlarını kutladı.

Huzur ve mutluluğun temel kaynağının sağlık olduğunu belirten Akar, sağlığın değerinin herkes tarafından çok iyi bilindiğini söyledi.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede sağlık çalışanlarının, mesai mefhumu gözetmeksizin canla başla çalıştığını vurgulayan Akar, bu süreçteki çaba, gayret ve fedakarlıklarının her türlü takdirin üzerinde olduğuna dikkat çekti. Sağlık çalışanlarının çok önemli ve kutsal görevi yerine getirdiğini vurgulayan Akar, Mehmetçiğin olduğu her yerde onlarla omuz omuza görev yapan askeri sağlık çalışanlarının yerlerinin ise ayrı olduğunu söyledi.

Bakan Akar, kutsal vazifelerini yerine getirirken şehit olan sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm şehitleri, hayatını kaybeden sağlık personelini rahmet, gazileri ise minnetle yad ettiğini dile getirdi.

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