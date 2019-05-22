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Bakanlıktan uçak kazasına inceleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı:- "(THY'ye ait uçağın sağ kanadının aydınlatma direğine çarpması) Kazayla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır" - "Kazada hiçbir yolcu yara almazken tüm yolcular başka bir uçakla seyahatini gerçekleştirmiştir"

22 Mayıs 2019 Çarşamba 14:25
Bakanlıktan uçak kazasına inceleme

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, THY'ye ait Boeing 777 tipi uçağın sağ kanadını İstanbul Havalimanı'nda aydınlatma direğine çarpmasıyla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 08.45'te İstanbul - Ankara seferini yapacak olan THY'ye ait Boeing 777- (300) tipindeki uçağın, kalkış öncesinde "taksi" sırasında F6 kavşağından önce kanadını direğe çarptığı anımsatıldı.

Kazanın, uçağın, T11 üzerinden G4 hizasına yönlendirilecekken söz konusu yönde trafiğin olması sebebiyle kontrolör tarafından TF ve T12 taksi yoluna yönlendirilmesi ve uçağın sağ kanadını F6 kavşağından önce aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana geldiği aktarılan açıklamada, "Kazada hiçbir yolcu yara almazken söz konusu uçak push back aracı ile 316 park pozisyonuna çekilmiş, tüm yolcular başka bir uçakla seyahatini gerçekleştirmiştir. Kazayla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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Haber Tarihi: 22 Mayıs 2019 Çarşamba 14:25
  1. uçağın elektrik direğine çarpması
  2. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

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