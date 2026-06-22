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Gündem Bakanlıktan sahipsiz hayvanlar için kritik hamle! Valilerle güvenlik toplantısı gerçekleştirildi!
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Bakanlıktan sahipsiz hayvanlar için kritik hamle! Valilerle güvenlik toplantısı gerçekleştirildi!

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Cem Kaya Giriş Tarihi:

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Bakanlıktan sahipsiz hayvanlar için kritik hamle! Valilerle güvenlik toplantısı gerçekleştirildi!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Hayvanları Koruma Kanunu" kapsamında valilerle Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden bir Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Hayvanları Koruma Kanunu" kapsamında, valilerle Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden Güvenlik Toplantısının yapıldığını bildirdi.

Bakan Çiftçi, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) gerçekleştirilen Güvenlik Toplantısında, "Hayvanları Koruma Kanunu" kapsamında yürütülen çalışmaları değerlendirdiklerini belirtti.

Toplantıda, doğal yaşam alanlarının yapım süreçleri ile sokaktaki sahipsiz hayvanların bu alanlara taşınmasına yönelik yürütülen çalışmalardaki son durumu görüşüp, illerdeki uygulamalara ilişkin valilerden bilgi aldıklarını aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, sahipsiz hayvanları sokağın insafına terk etmeden, doğal yaşam alanlarında barınma ve gıdaya erişim sıkıntısı yaşamayacakları, veteriner hekimlerimizin gözetiminde sağlıklı ve güvenli bir yaşamla buluşturmaktır. Aziz milletimizin huzuru, şehirlerimizin güvenliği ve tüm canlıların yaşam hakkı için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

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Yorumlar

Apartmanlarda fazla kedi bulunduranlarda

Yasaklanmalı. Sıkaktakedilere hazır mama verenlere ceza yazın artık. Köpek azalınca kediye yönlendiren kesmi bulun artık care deyil cözün artuk. Kediköpek besleyecek bahceli evlerde baksın. Kedi köpek salyası kemik eritiyor, merdivende asansörde kuruyan bu salyaları uslak yada kuru yutanlar hastalık sebebi artık insana önem veren kanunlar net cıkarın lütfen . Yetkililer mahşer hesabını bir kaç oy için kulak ardı etmesin. Buhastalıktan dolayı beyrül maldan ilaç parası ödeyip bu paraların bedelini mahşerde öder. Topluulaşımda ne zaman yasaklanacak bu kedi köpek seyehatleri. Cocuklarda bebeklerde alerji diye adlandırılan hastalıklar kedi köpek nefesinden etkileniyor twtkililerin vijdanı ne zaman sızlayacak torunu hastalanıncamı? Belcikada sokakda kedi köpek asla sahiosiz göremezsiniz. Avrupaya özenirseniz sahipli karneli karneyide sokakta taşıma mejburiyeti var

Maşallah

Devlet Tv si TRT nin kedisiz köpeksiz filimleri yok halkı özendiriyorlar. Birileri trt sızmış halka filimle bile kedi köpek enpıze ediyor. Birileridehalkla dalga geciyor. Allah aşkına bu ne nasıl bir dünya halk safmı sizce
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