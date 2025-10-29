Bakanlıktan Kamboçya ve Tayland arasındaki ortak bildiriye destek!
Dışişleri Bakanlığı, Kamboçya ile Tayland arasında imzalanan ortak bildiriye yönelik memnuniyetini dile getirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Kamboçya ve Tayland arasında 26 Ekim 2025 tarihinde Kuala Lumpur’da imzalanan Ortak Bildiri’yi memnuniyetle karşılıyoruz.
Malezya Başbakanı Anwar İbrahim ve ABD Başkanı Donald Trump’ın söz konusu bildirinin imzalanmasına yönelik çabalarını takdir ediyoruz.
İmzalanan Ortak Bildiri’nin Güneydoğu Asya’da bölgesel barış ve istikrara katkı sağlayacağına inanıyoruz."
