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Gündem Bakanlıktan flaş açıklama! PKK'da çözülme sürüyor
Gündem

Bakanlıktan flaş açıklama! PKK'da çözülme sürüyor

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucunda terör örgütü PKK'dan kaçan 3 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 17:44:00 - 2022-02-24 17:46:26
Bakanlıktan flaş açıklama! PKK'da çözülme sürüyor

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Yeni yılda teslim olanların sayısı 16'ya yükseldi

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak 2022'den bu yana teslim olan örgüt mensubu sayısı 16'ya yükseldi.

 

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