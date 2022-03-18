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Gündem Bakanlıktan CHP'li Lütfü Savaş'a sert tepki
Gündem

Bakanlıktan CHP'li Lütfü Savaş'a sert tepki

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın Suriyelilerle ilgili iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 01:10:00 -
Bakanlıktan CHP'li Lütfü Savaş'a sert tepki

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın Suriyelilerle ilgili açıklamalarına sert tepki gösterdi. Çataklı, Valiliğin Savaş hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

'Milletimizi tahrik etmeye kalkmıştır'

Çataklı açıklamasında, ''Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Hatay’da doğan 4 çocuktan 3'ünün Suriyeli olduğu" şeklinde açıkça yalan söyleyerek Milletimizi tahrik etmeye kalkmıştır. Türkiye’de doğan Suriyeli bebek oranı %8, Hatay’da ise 4’te 1’dir.'' ifadelerini kullandı.

'Hatay Valiliğimizce kendisi hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır'

Valiliğin suç duyurusunda bulunacağını belirten Çataklı, ''Rakamlar üzerinden yalan söyleyerek ırkçılık yapmak, tam da faşist zihniyetin alışkanlığıdır Yarın Hatay Valiliğimizce kendisi hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu mübarek gecede müfteri ve yalancıları Allah’a havale ediyoruz.'' açıklamasını yaptı.

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