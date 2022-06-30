Bakanlıktan asgari ücret için yeni duyuru!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısının basına kapalı gerçekleşeceğini duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bugünkü toplantısının basına kapalı gerçekleşeceğini duyurdu. Çalışmaların tamamlanmasıyla asgari ücret belli olacak.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarında milyonlarca çalışana ek zam yolunu açacak toplantıda karar günü geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bugünkü toplantısının basına kapalı gerçekleşecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının duyurusunda dün başlayan toplantı dizisinde yürütülen çalışmanın sayısı 6,5 milyona yakın asgari ücretli çalışanı değil toplamda 14 milyonluk kesime karşılık gelen ücretli çalışanların tümünü kapsayacağı belirtilmişti. Merakla beklen asgari ücret artışına yönelik çalışmalar bugün tamamlanacak.
Artış oranının kararlaştırılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulması bekleniyor. Erdoğan’ın ise NATO toplantısı sonrası kararını kamuoyuna bildirmesi bekleniyor.