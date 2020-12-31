Bakanlıklar, 936 personel alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı da Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 826 sözleşmeli işçi alımı yapacak.

İki aşamalı sınav

Ticaret Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, merkez teşkilatında görevlendirilecek 60 ticaret uzman yardımcısı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı sınavla alınacak. Başvurular, 20-29 Ocak 2021 döneminde Ticaret Bakanlığının internet sitesinden (www.ticaret.gov.tr) yapılabilecek. Yazılı sınav, 28 Mart 2021’de Ankara’da yapılacak. Sınav yeri ve saati, adayların sınav giriş belgelerinde belirtilecek. Bakanlığın taşra teşkilatında görev yapacak 50 ticaret denetmen yardımcılığı için de yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı sınav gerçekleştirilecek. Sınav başvuruları 2-12 Şubat 2021 döneminde Ticaret Bakanlığının internet sitesinden gerçekleştirilebilecek. Yazılı sınav 21 Mart’ta Ankara’da yapılacak. Sınav yeri ve saati, adayların sınav giriş belgelerinde bildirilecek.

Tarım Bakanlığı 826 sözleşmeli işçi alacak

Tarım ve Orman Bakanlığının Resmi Gazete’de yayımlanan ilanında, İş Kanunu’na tabi belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılmak üzere alınacak 826 kişide aranan kriterlere yer verildi. Buna göre, alım için başvurular, İŞKUR’un internet sitesinden bugünden itibaren 3 Ocak 2021’e kadar yapılabilecek. Şahsen, posta veya e-posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek. İhtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak belirsiz süreli sözleşmeli işçiler, sınava tabi tutulmaksızın Bakanlık tarafından doğrudan noter kurasıyla belirlenecek. Kura çekimi 16 Ocak 2021 günü saat 10.00’da Bakanlığın merkez kampüsünde bulunan Atatürk Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.