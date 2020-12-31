  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bakanlıklar, 936 personel alacak
Ekonomi

Bakanlıklar, 936 personel alacak

Ticaret Bakanlığı, 60’ı ticaret uzman yardımcısı, 50’si ticaret denetmen yardımcısı olmak üzere toplam 110 personel alımı yapacak.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 21:46:00 -
Bakanlıklar, 936 personel alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı da Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 826 sözleşmeli işçi alımı yapacak.

İki aşamalı sınav

Ticaret Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, merkez teşkilatında görevlendirilecek 60 ticaret uzman yardımcısı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı sınavla alınacak. Başvurular, 20-29 Ocak 2021 döneminde Ticaret Bakanlığının internet sitesinden (www.ticaret.gov.tr) yapılabilecek. Yazılı sınav, 28 Mart 2021’de Ankara’da yapılacak. Sınav yeri ve saati, adayların sınav giriş belgelerinde belirtilecek. Bakanlığın taşra teşkilatında görev yapacak 50 ticaret denetmen yardımcılığı için de yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı sınav gerçekleştirilecek. Sınav başvuruları 2-12 Şubat 2021 döneminde Ticaret Bakanlığının internet sitesinden gerçekleştirilebilecek. Yazılı sınav 21 Mart’ta Ankara’da yapılacak. Sınav yeri ve saati, adayların sınav giriş belgelerinde bildirilecek.

Tarım Bakanlığı 826 sözleşmeli işçi alacak

Tarım ve Orman Bakanlığının Resmi Gazete’de yayımlanan ilanında, İş Kanunu’na tabi belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılmak üzere alınacak 826 kişide aranan kriterlere yer verildi. Buna göre, alım için başvurular, İŞKUR’un internet sitesinden bugünden itibaren 3 Ocak 2021’e kadar yapılabilecek. Şahsen, posta veya e-posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek. İhtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak belirsiz süreli sözleşmeli işçiler, sınava tabi tutulmaksızın Bakanlık tarafından doğrudan noter kurasıyla belirlenecek. Kura çekimi 16 Ocak 2021 günü saat 10.00’da Bakanlığın merkez kampüsünde bulunan Atatürk Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Antalya'da şaşkına çeviren olay! İguana...
Gündem

Antalya'da şaşkına çeviren olay! İguana...

Antalya'da park halinde bulunan otomobilin ön tekeri ile kaputun arasına giren iguana zorlukla çıkarıldı.
Altında flaş gelişme! 10 yıl sonra ilk kez oldu
Ekonomi

Altında flaş gelişme! 10 yıl sonra ilk kez oldu

2020 yılını hareketli geçiren altın şu sıralar 447 liradan işlem görüyor. İntegral Yatırım Menkul'den yapılan açıklamada Ons altının son 10 ..
Ne iPhone ne Samsung! İşte zirveye oturan telefon
Teknoloji

Ne iPhone ne Samsung! İşte zirveye oturan telefon

Xiaomi Mi 11, Snapdragon 888 işlemcisini kullanan ilk akıllı telefon olma yolunda ilerliyor. Henüz resmi olarak piyasaya çıkmasa da, AnTuTu ..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay