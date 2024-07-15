Bakanlık resmen duyurdu: Zamlı maaşlar o tarihte hesapta!

Aile Bakanlığı 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım ücreti alanlara müjdeyi verdi. Temmuz ayında açıklanan enflasyon verileriyle birlikye rakamlar sil baştan değişti. Peki maaşlara kaç TL zam geldi, ilk zamlı maaş ne zaman alınacak?

Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet kapsamında vatandaşlarının yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Aile Bakanlığı 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engeli maaşı alanların maaşlarını rekor seviyelere çıkardı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 6 aylık enflasyon rakamlarını belirledi. Peki SED maaşlarına ne kadar zam geldi?

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte sosyal destek ödemelerine ışık tutacak memur maaşlarına yüzde 19,31 zam geldi. Bu rakamla birlikte 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engeli maaşları da komple değişti.

SED MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Engelli maaşı yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşlar için 2 bin 797 TL'den 3 bin 336 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlar için ise 4 bin 196 TL'den 5 bin 5 TL'ye yükseltildi.

65 yaşını doldurmuş olan ve Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir ve aylık hakkından yararlanmayan vatandaşlara verilen yaşlılık aylığı 2024 Temmuz ayında 3 bin 504'den 4 bin 180 'TL'ye yükseltildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Memur maaşlarına gelecek zamla birlikte evde bakım yardımı da zam oranında arttı. Evde bakım yardımı aylığı 7 bin 608 TL'den 9 bin 76 TL'ye yükseldi.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı ödemeleri Temmuz ayında ne zaman yatacak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı normal şartlarda SED ödemelerini her ayın 15'inde hesaplara yatırıyor. Zamlı maaşlarda ayın 15'inde hesaplara yatacak.

SOSYAL DESTEK YARDIMLARINA NASIL BAŞVURULUR?

Ailedeki tüm bireylerin kimlik fotokopisi

Ebeveyn adına düzenlenmiş ikametgâh

Ailede engelli varsa engelli raporu

Ailedeki bireylerin sağlık sorunlarına dair rapor/belge

Ailede çalışabilecek durumda olup iş bulamadığı için çalışmayan bireyin bulunması durumunda iş aradığına dair İş-Kur İş Arayan kayıt belgesi

Çalışan kişilerin iş yeri telefon numarası ve adresi

Gelir Beyan Formu

Çocukların güncel öğrenci belgeleri

Kira sözleşmesi fotokopisi

İş göremezlik raporu

Ebeveyne ait Ziraat Bankası hesap cüzdanı