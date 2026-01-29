Bakanlık kaynakları son noktayı koydu! Türk askeri Barış Pınarı bölgesinden çekildi mi?

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) son günlerin en çok konuşulan konusuna son noktayı koydu. Bakanlık kaynaklarından “TSK, Barış Pınarı bölgesinden çekilmedi” açıklaması geldi.

MSB kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Barış Pınarı bölgesindeki bazı bölgelerden çekildiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı bölgesindeki bazı bölgelerden çekildiği yönündeki haberler doğru değildir. TSK bölgede Suriye hükümeti ile koordineli şekilde faaliyetlerine devam etmektedir. Bu tarz dezenformasyon içeren maksatlı haberlere itibar edilmemesi, sadece resmi açıklamaların dikkate alınması önem arz etmektedir" denildi.

