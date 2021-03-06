Bakanlık, Ekrem İmamoğlu'nun 'Eski Karakol Binası' iddiasını yalanladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ortaya attığı iddiaları yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Haliç Yat Limanı ve Kompleksi Projesi dahilinde bulunan Eski Karakol Binası hakkında ortaya atılan iddiaların tamamen yanlış ve asılsız olduğunu açıkladı.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un Kasımpaşa ilçesinde bulunan Divanhane'nin Eski Karakol Binası'nın yıkılacağını iddia etti.

İmamoğlu'dan Eski Karakol Binası yalanı

İmamoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yol geçmeyecek ama Bakanlık ısrarla Osmanlı mirası yapıyı yıkıyor, tüm ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Ulaştırma Bakanlığı yol bahanesiyle Kasımpaşa'daki Divanhane'yi yıkmaya başlamıştı, UTK kararıyla artık yol geçmeyecek ama Ecdad Mirasını yıkmada ısrarcı." iddiasında bulundu.

Bakanlık yalanladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaptığı açıklama ile İmamoğlu'nu yalanladı. Bakanlık, Haliç Yat Limanı ve Kompleksi Projesi dahilinde bulunan Eski Karakol Binası hakkında ortaya atılan iddiaların tamamen yanlış ve asılsız olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yapımı devam eden Haliç Yat Limanı ve Kompleksi Projesi ile alakalı Eski Karakol Binası özelinde yapılan rekonstrüksiyon çalışmaları kapsamında kamuoyunu yanıltıcı, asılsız bilgiler paylaşıldığı bildirildi.

Çeşitli kişi ve kurumlarca yapılan açıklamalara dayanılarak hazırlanan haberler ve paylaşılan ifadelerdeki yanlış bilgiler nedeniyle ortaya çıkabilecek olumsuz algıların önüne geçmek için kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına doğru bilgilendirme yapılması gereği duyulduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul için kendi sorumluluklarını yerine getirmeyenlerin, İstanbul'a ve ülkemize hizmet edecek projelerimize yalan yanlış ifadelerle karşı çıkmaları da normaldir. Bakanlığımız uhdesinde yapılan Haliç Yat Liman ve Kompleksi Projesi kapsamında, Eski Karakol Binası'nın restorasyonu ve Kasımpaşa Sütlüce Tüneli Projesi'nin Eski Karakol Binası kavşağından etkilenen Eski Karakol Binası'nı rekonstrüksiyon işleri yer almaktadır. Söz konusu Eski Karakol Binası, yol projesi kapsamında kavşak ortasında kalması nedeniyle İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 29 Temmuz 2015 tarihli ve 3616 sayılı kararı ile yeri tespit edilmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen 8 Mart 2018 tarihli ve UTK2018/10-47 sayılı UTK Kararı ile de Haliç ulaşım projesi onaylanmıştır. Yapının rölöve, restitüsyon ve rekonstrüksiyon projeleri, İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Bölge Kurulu'nun 8 Şubat 2019 tarihli ve 7132 sayılı kararı ile uygun bulunarak onaylanmıştır. Beyoğlu Belediyesi'nin 4 Aralık 2020 tarihli ve 2020/13628 Yapı Yıkma izin Belgesi doğrultusunda 20 Ocak 2021 tarihi itibarıyla, önce muhdes ve özgün olmayan betonarme malzemelerden arındırma işlemlerine başlanmıştır. Bu süreci takiben özgün kısımlarda nitelikli söküm işlemleri yapılacaktır. Yapılan tüm iş ve işlemler mevzuatlara ve Koruma Kurulu ilkelerine uygun olarak yürütülmektedir. İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Bölge Kurulu'nun 8 Şubat 2019 tarihli ve 7132 sayılı kararı ile onaylanan rekonstrüksiyon projesi çerçevesinde, Divanhane Binası'nın aslına uygun bir şekilde bütün imalatları yapılmaktadır."

"İstanbul'un marka değerine katkıda bulunacaktır"

Eski Karakol Binası'nın rekonstrüksiyon işlemleri ile ilgili tüm izinlerin alındığı ve bu işlemle Kasımpaşa Tünel çıkışı trafiğinin rahatlayacağı aktarılan açıklamanın devamında, "Söz konusu haber ve paylaşımlardaki iddialar tamamen yanlış ve asılsızdır. Eski Karakol Binası'nın rekonstrüksiyon işlemleri ile ilgili tüm izinlerin alındığı ve bu işlemle Kasımpaşa Tünel çıkışı trafiğinin rahatlayacağı açıkça ortadadır. Söylenilen yalan yanlış ifadelerin aksine Haliç Yat Limanı ve Kompleksi Projesi, İstanbul'un marka değerine katkıda bulunacaktır" ifadelerine yer verildi.

'20 bin kişiye istihdam sağlanacaktır"

Açıklamada, projenin İstanbul'a sağlaması öngörülen imkanlar da şu şekilde aktarıldı:

"Projemiz ile ilk etapta 48 bin 500 metrekare, projenin tamamı bittiğinde ise 83 bin 300 metrekare tescilli yapı restore edilerek kamunun kullanımına sunulacaktır. Atıl kalmış 25 tescilli eser tarihi kimliğine uygun bir şekilde restore edilecektir. Halkımızın yıllardır ulaşamadığı 1800 metre uzunluğundaki Haliç sahili İstanbullara kazandırılacaktır. Proje kapsamında yapılacak, tiyatro, kütüphane, sinema gibi kamusal tesisler ile bir asırdır kullanılmayan bir alan kamu kullanımına açılacaktır. 70 şer yat kapasiteli 2 adet marina inşa edilecektir. Öncelikle 700 milyon dolar yatırımla tarihi değerler korunarak, 20 bin kişiye istihdam sağlanacaktır. Yılda 30 milyon ziyaretçi gelmesi beklenen bu alan ile bölge ekonomisi canlanacaktır. Tersane kaynaklı sanayi ve ağır metallerin oluşturduğu kirlilik önlenecektir."

"Tarihi yapının ihyasından ibaret bir çalışma"

Bahsi geçen Eski Karakol Binası'nın yıllar içerisinde özgünlüğünü yitirdiği bildirilen açıklamada, "Eski Karakol (Nizamiye) Binası, 19'uncu yüzyıl sonlarında Divanhane Hizmet Binası olarak yapılmıştır. Yapı günümüze gelene kadar, farklı dönemlerde kullanıcıları tarafından sürekli değiştirilmiş ve özgünlüğünü gün geçtikçe yitirmiştir. Yapının geçirdiği evreler 3 ayrı döneme ayrıştırılarak, bu dönemlerin restitüsyon projeleri hazırlanarak belgelenmiştir. Rekonstrüksiyon projesi, yapının özgün haline sadık kalınarak hazırlanmıştır.

Eski Karakol Binası Haliçport kapsamında ihya edilecek ve yenilendiğinde tekrar Deniz Kuvvetleri taşınmaz envanterine dahil olacaktır. Proje kapsamında herhangi bir fonksiyonu söz konusu değildir. Esasında Ulaşım Projesi'nin tamamlanması ve tarihi yapının ihyasından ibaret bir çalışma söz konusudur" denildi.

"Aynı şekilde restorasyonuna yıllar önce başlanıp restorasyonu yarım kalan Deniz Kuvvetleri alanındaki Divanhane binasının restorasyonu da yine Haliçport kapsamında tamamlanacaktır" denilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Bu binanın da Haliçport ile bir ilgisi bulunmayacaktır. Kamu lehine eksik restorasyonun tamamlanmasından ibaret bir işlemdir. Kurul kararlarına göre yürütülmektedir. Bakanlığımız, ülkemize değer katan projeleri bir bir hayata geçirmeye devam edecek, bu eserlerin gerçekleştirilmesi için 4 bini aşkın şantiyemizde gece gündüz demeden vatan ve millet aşkıyla alın ve akıl teri döken yüzbinlerce çalışanımızın emeklerini kuru iftiralarla kimsenin karalamasına müsaade etmeyecektir."